Надаль: много работаю в тренажёрном зале над восстановлением, но надо быть терпеливее

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о восстановлении после операции, тренировках и отношении к совершенствованию. Это первое интервью Надаля изданию AS спустя четыре месяца после объявления о временной приостановке карьеры.
«Мне нравится быть осторожным. Говорят, что всё прошло хорошо, но, в общем, мы через многое прошли. Реальность такова, что мне нравится быть осторожным и ждать, когда будут соблюдены сроки, и всё будет хорошо, я буду таким, каким я мог быть раньше. На данный момент кажется, что всё прошло хорошо, но это была серьёзная операция, и правда в том, что нам нужно быть немного терпеливее. Я иду медленно, выполняя день за днём то, что положено.
Я каждый день с командой, мало занимаюсь теннисом, но много работаю в тренажёрном зале и над восстановлением, уже долгое время делаю двойные занятия: утром и днём. Утром больше работы на корте, а после обеда — аэробная работа. В итоге это время усилий, часто не приносящих быстрых результатов. Я знаю, как это работает. Но я надеюсь, что через два месяца всё кардинально изменится и у меня будет возможность подготовиться к следующему году так, как мне хотелось бы.
Если у меня есть возможность хорошо тренироваться и быть в отличной форме, то для меня совершенствование —это ежедневная мотивация. Неважно, сколько тебе лет. Даже если знаешь, что с возрастом теряешь многое, что логично по понятным возрастным причинам, приходится прибавлять. Для меня совершенствоваться — это значит хотеть знать, что мне нужно для того, чтобы быть конкурентоспособным, и стараться усилить те вещи, которые могут помочь мне быть конкурентоспособным. Я также должен принимать правильные решения в отношении своей игры, пока моё физическое состояние позволяет, чтобы пытаться развиваться», — рассказал Надаль в интервью изданию AS.
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