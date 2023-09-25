Федерер: хотелось бы увидеть Алькараса и Джоковича в одной команде в Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выразил надежду, что серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас выступят в одной команде в Кубке Лэйвера в 2024 году.

«Честно говоря, мне бы хотелось снова увидеть Новака. Мне бы хотелось видеть Алькараса и Новака в одной команде. Очень хотелось бы, чтобы это произошло.

Фаворитов много, есть из кого выбирать, Даниил Медведев, очевидно, был бы великолепен. Мне тоже нравится наблюдать за Андреем Рублёвым. Я думаю, он очень старался, но для него это были тяжёлые выходные», — приводит слова Федерера Sportskeeda.

Напомним, команда мира досрочно выиграла Кубок Лэйвера-2023, переиграв команду Европы со счетом 13:2. Сборную Европы представлял, помимо прочих, российский теннисист Андрей Рублёв на турнире.