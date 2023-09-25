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Людмила Самсонова с разгромным счётом обыграла Татьяну Марию на старте турнира в Токио

Людмила Самсонова с разгромным счётом обыграла Татьяну Марию на старте турнира в Токио
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно обыграла представительницу Германии Татьяну Марию в первом круге турнира WTA в Токио — 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. На счету российской теннисистки семь эйсов и одна двойная ошибка. В активе Марии один эйс при четырёх двойных ошибках.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей пары Анна Калинская — Екатерина Александрова.

Призовой фонд турнира в Токио составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является как раз Людмила Самсонова.

Токио (ж). 1-й круг
25 сентября 2023, понедельник. 11:10 МСК
Татьяна Мария
53
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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