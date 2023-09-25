Людмила Самсонова с разгромным счётом обыграла Татьяну Марию на старте турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно обыграла представительницу Германии Татьяну Марию в первом круге турнира WTA в Токио — 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. На счету российской теннисистки семь эйсов и одна двойная ошибка. В активе Марии один эйс при четырёх двойных ошибках.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей пары Анна Калинская — Екатерина Александрова.

Призовой фонд турнира в Токио составляет $ 780 637. Его действующей чемпионкой является как раз Людмила Самсонова.