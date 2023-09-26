Павлюченкова разгромила Векич в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио
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86-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над 20-й ракеткой мира представительницей Хорватии Донной Векич в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу российской спортсменки.
Матч продлился 1 час 14 минут. Павлюченкова четыре раза подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Векич пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем раунде соревнований в Токио Павлюченкова сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой (44-я в рейтинге WTA). Женский турнир в Токио продлится до 1 октября.
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