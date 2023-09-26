Какой камбэк Касаткиной в матче с украинкой! Та не пожала руку Дарье после игры

Во вторник, 26 сентября, на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) состоялись заключительные матчи первого круга. В этот день прошли сразу четыре встречи, в которых принимали участие российские теннисистки, причём две из них играли друг с другом. Теперь обо всём по порядку.

Программу игрового дня как раз и открывало российское дерби, в котором Анна Калинская, получившая уайлд-кард на турнир, противостояла Екатерине Александровой. В первом сете обе теннисистки долгое время не могли наладить подачу как следует. До счёта 4:4 они дошли, сделав по три брейка. После этого Калинская и Александрова стали подавать точнее и добрались до тай-брейка. Анна вышла на тройной сетбол (6:3), но упустила его, а затем, проиграв ещё очко, сама подарила сопернице сетбол. Но Екатерина при 7:6 в свою пользу проиграла три очка подряд, а вместе с ними и партию — 9:7 в пользу Калинской.

Второй сет Александрова забрала за явным преимуществом — 6:1. Так что всё решалось в третьей партии, где соперницы без брейков дошли до 5:5. (Калинская спасла брейк-пойнт в первом гейме — больше ни у кого не было возможности взять чужую подачу.) В 11-м гейме Екатерина заработала тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовала его, после чего подала на матч — 6:7 (7:9), 6:1, 7:5 за 2 часа 23 минуты. За всю игру Александрова 14 раз подала навылет, но сделала при этом целых девять двойных ошибок.

Во втором круге состоится ещё одно российское дерби. Соперницей Екатерины станет Людмила Самсонова (7), которая ещё вчера, 25 сентября, разгромила немку Татьяну Марию — 6:0, 6:2. Напомним, Самсонова — действующая чемпионка турнира в Токио.

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова за 1 час 15 минут разгромила хорватку Донну Векич — 6:1, 6:1. Несмотря на итоговый счёт, борьба вышла довольно упорной. Особенно в первом сете, где россиянка в первых двух геймах на своей подаче спасла в общей сложности пять брейк-пойнтов. А вот на приёме Анастасии удавалось дожимать соперницу.

Во второй партии Павлюченкова также проиграла лишь один гейм, отдав свою подачу при счёте 3:0. Но Векич действовала значительно хуже и за весь сет не взяла ни одного своего гейма. Как и в случае с Александровой, настораживает количество двойных ошибок у Павлюченковой — восемь.

Во втором круге Анастасия сыграет с 18-летней чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Вероника Кудерметова, восьмой номер посева, играла с британкой Хэрриет Дарт (Q). В первом сете Кудерметова повела 2:0, но Дарт в ответ взяла подачу соперницы, а затем сравняла счёт — 2:2. В пятом гейме россиянка спасла двойной брейк-пойнт, а в восьмом ещё раз взяла чужую подачу (5:3), после чего подала на сет — 6:3 за 48 минут.

Во второй партии преимущество поначалу было у Дарт, которая повела 3:0 с брейком. Но затем Кудерметова включилась и забрала следующие четыре гейма, причём в последнем случае ей удалось под ноль взять чужую подачу. Однако британка тут же сделала обратный брейк (4:4), после чего теннисистки, взяв ещё по два своих гейма, ушли на тай-брейк. В нём Вероника действовала чуть успешнее и, сделав на один мини-брейк больше, зафиксировала победу — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 48 минут.

Во втором круге Кудерметова сыграет с американкой Кейлой Дей.

Дарья Касаткина (6) противостояла украинке Марте Костюк. Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Костюк. В 2020 году она разгромила Касаткину в первом круге US Open, а в 2021-м они обменялись победами: Марта оказалась сильнее на грунте Стамбула, а Дарья победила на траве Бирмингема. Все их очные матчи были двухсетовыми.

Первый сет остался за Костюк. Для успеха ей хватило единственного брейк-пойнта в четвёртом гейме. У Касаткиной же за всю партию не было ни единого шанса взять подачу соперницы. Более того, в чужих геймах она даже до «ровно» ни разу не добралась. Подавая на сет, украинка отдала лишь один розыгрыш — 6:3 за 38 минут.

Дарья Касаткина играет на US Open — 2023 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй партии Касаткина прибавила, стала меньше ошибаться в розыгрышах. Сет начался с парада брейков. Особенно напряжённым выдался третий гейм, взятый Костюк с пятого брейк-пойнта. При счёте 3:3 Касаткина наконец-то взяла свою подачу, затем соперницы опять обменялись брейками (5:4), а в 10-м гейме россиянка использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 53 минуты. Удивительная статистика: в 10 геймах было зафиксировано девять брейков! Седьмой гейм, в котором Дарья защитила свою подачу, по факту оказался ключевым.

В третьем сете первый брейк состоялся в долгом третьем гейме, в котором восемь раз было «ровно». Костюк с третьего брейк-пойнта добилась своей цели. Но украинка не удержала преимущество: Касаткина под ноль взяла её подачу и сравняла счёт — 2:2. Затем картина повторилась: Марта с немалыми усилиями берёт свой гейм, после чего тут же отдаёт свой — 3:3. В седьмом гейме Дарья наконец взяла свою подачу, а затем сделала ещё один брейк и при 5:3 вышла подавать на матч. И реализовала первый же матчбол — 3:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 26 минут.

После матча теннисистки не пожали друг другу руки. Сперва к судье на вышке подошла Костюк, чтобы поблагодарить её за работу, и ушла на свою половину. Затем то же самое сделала Касаткина.

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с гречанкой Деспиной Папамихаил (Q).

Таким образом, если вынести за скобки российское дерби, можно констатировать, что Россия пока идёт без потерь на турнире. «Пятисотник» в Токио завершится 1 октября.

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Наконец, на турнире WTA-250 в Нинбо (Китай) россиянки также выиграли сегодняшние матчи первого круга. Валерия Савиных (Q) обыграла бывшую российскую, а ныне французскую теннисистку Варвару Грачёву (5) — 7:5, 7:5. А Камилла Рахимова и вовсе совершила маленький подвиг. В матче с Аранчей Рус (6) она спасла двойной матчбол во втором сете и одержала волевую победу — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Турнир в Нинбо закончится 30 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».