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Зверев положительно отозвался об игре Сафиуллина на этой неделе

Зверев положительно отозвался об игре Сафиуллина на этой неделе
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10-я ракетка мира, немец Александр Зверев положительно оценил игру российского теннисиста, 55-й ракетки мира Романа Сафиуллина на прошедшем турнире в китайском Чэнду.

«Поздравляю Романа. Невероятная неделя и невероятный теннис. Мы много раз играли друг с другом на юниорских турнирах до 14 и до 18 лет. Приятно видеть, как мы оба выросли и как далеко продвинулись. Если ты продолжишь так играть, то сможешь войти в топ-20.

Ты один из самых опасных игроков, с которыми я когда-либо встречался. На этой неделе я показывал отличный теннис и внезапно совершенно не понимал, что делать на протяжении полутора сетов… Желаю тебе и твоей команде только самого лучшего», — сказал Зверев после матча.

Напомни, Александр Зверев одолел Сафиуллина в финальном матче со счётом 2:1.

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