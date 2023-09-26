Видеообзор финального поединка в Чэнду между Зверевым и Сафиуллиным

Состоялся финальный поединок турнира в китайском Чэнду между немцем Александром Зверевым (10-е место в рейтинге АТР) и россиянином Романом Сафиуллиным (55-е место в рейтинге АТР). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Зверева — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале TennisTV. Права на него принадлежат ATP.

Встреча продлилась 2 часа 59 минут. За время матча Александр Зверев десять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. У его соперника, Романа Сафиуллина, восемь эйсов и четыре двойные ошибки.

Для российского теннисиста это был первый финал турниров серии АТР в карьере. Зверев завоевал 21-й титул в карьере и второй в сезоне.