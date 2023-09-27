На турнире в Токио Александрова одолела прошлогоднюю победительницу Самсонову

Сегодня, 27 сентября, состоялась встреча в рамках второго круга турнира категории WTA 500 в Токио между россиянками Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и Екатериной Александровой (21-я ракетка мира). Александрова оказалась сильнее и вышла в третий круг.
Екатерина победила со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. За это время Александрова совершила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнта (80%). В свою очередь, Самсонова исполнила два эйса, сделала семь двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов (20%).
В третьем круга россиянка встретится с победительницей встречи между Линдой Носковой и Анастасией Павлюченковой.
Призовой фонд турнира в Японии составляет $780 637. Прошлогодней победительницей соревнований является Людмила Самсонова.File not found.
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