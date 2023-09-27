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19-летняя Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где сразится с Квитовой

19-летняя Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где сразится с Квитовой
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85-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай), призовой фонд которого составил $ 259 303.

В матче 1/8 финала Шнайдер уверенно обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (77-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Шнайдер. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 11 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Рахимовой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Нинбо юная россиянка сразится с двукратной чемпионкой Уимблдона, 14-й ракеткой мира, чешкой Петрой Квитовой (2).

Нинбо. 1/4 финала
28 сентября 2023, четверг. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
85
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Петра Квитова
14
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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