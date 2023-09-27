Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова проиграла 117-й ракетке мира во втором круге турнира в Нинбо

Анна Блинкова проиграла 117-й ракетке мира во втором круге турнира в Нинбо
Комментарии

40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай), призовой фонд которого составил $ 259 303. Соревнования проходят на харде.

В матче второго круга Блинкова (4) со счётом 3:6, 6:3, 1:6 проиграла 117-й ракетке мира 18-летней чешке Линде Фрухвиртовой. Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи. На счету Фрухвиртовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующей соперницей юной Фрухвиртовой в Нинбо станет 65-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти (8).

Нинбо. 2-й круг
27 сентября 2023, среда. 10:10 МСК
Линда Фрухвиртова
117
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 1
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android