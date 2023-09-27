Анна Блинкова проиграла 117-й ракетке мира во втором круге турнира в Нинбо

40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай), призовой фонд которого составил $ 259 303. Соревнования проходят на харде.

В матче второго круга Блинкова (4) со счётом 3:6, 6:3, 1:6 проиграла 117-й ракетке мира 18-летней чешке Линде Фрухвиртовой. Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи. На счету Фрухвиртовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующей соперницей юной Фрухвиртовой в Нинбо станет 65-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти (8).