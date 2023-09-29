Павлюченкова обыграла Александрову в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Токио

86-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/2 финала теннисного турнира в Токио – 2023.
Павлюченкова обыграла в двух сетах 21-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:2, 7:5.
Встреча теннисисток продлилась 1 час 30 минут. На счету Павлюченковой десять эйсов, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четыре заработанных (75%). На счету Александровой пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт из пяти.
В полуфинале Павлюченкова сыграет с победителем пары Иги Свёнтек (Польша) и Вероники Кудерметовой (Россия). Встреча состоится сегодня, 29 сентября.
Также на турнире среди россиянок осталась Дарья Касаткина. 13-я ракетка мира сыграет с 4-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой за право выйти в полуфинал.
Павлюченкова является олимпийской чемпионкой 2021 года (Токио) в миксте. Тогда теннисистка выступала в паре с Андреем Рублёвым.
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