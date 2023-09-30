Путинцева оказалась сильнее Аванесян и вышла в основу турнира в Пекине

Сегодня, 30 сентября, состоялся квалификационный матч на турнир WTA 1000 в Пекине между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (73-я ракетка мира) и россиянкой Элиной Аванесян (68-я ракетка мира). Победу одержала Путинцева и вышла в основной этап турнира.

Юлия победила со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 8 минут. За это время Путинцева не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Элина не исполнила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала один из двух возможных брейк-пойнтов.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 127 389. В прошлом году турнир был отменён.