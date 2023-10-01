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Тарпищев: надо продолжать работать. Кудерметова должна быть в топ-10 по своему потенциалу

Тарпищев: надо продолжать работать. Кудерметова должна быть в топ-10 по своему потенциалу
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Сегодня, 1 октября, теннисистка в двух сетах финала соревнований одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой.

«Всё сложилось удачно, хорошо провела турнир и одержала первую победу после травмы. Хороший тренерский альянс сложился — Дмитрий Турсунов и её муж (Сергей Демёхин — Прим. «Чемпионата»). Это хороший задел на будущий год. Сейчас надо продолжать работать. Кудерметова должна быть в мировой десятке по своему потенциалу», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, Вероника Кудерметова стала работать с Дмитрием Турсуновым на US Open в текущем сезоне. Ранее специалист сотрудничал с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, олимпийской чемпионкой из Швейцарии Белиндой Бенчич и чемпионкой US Open из Великобритании Эммой Радукану.

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