Соболенко: проигрыш в финале US Open — очень, очень тяжёлое поражение. Суперэмоциональное

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как справлялась с переживаниями после поражения в финале US Open. Напомним, Соболенко проиграла в финале Кори Гауфф — 6:2, 3:6, 2:6.

«Я отдохнула пару дней, чтобы отключиться и забыть о теннисе, потому что для меня это было очень, очень тяжёлое поражение. Суперэмоциональное. Я перевела дух, а потом вернулась к работе», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Пекине.

Напомним, сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между Ариной Соболенко и представительницей США Софьей Кенин (31-я ракетка мира). Соболенко одержала победу и прошла во второй круг турнира в Пекине.