Алькарас: крайне доволен своим уровнем против такого сложного соперника, как Музетти

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над 18-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в матче второго круга турнира ATP-500.

«Крайне доволен своим сегодняшним уровнем против такого сложного соперника, как Лоренцо Музетти! Мы в четвертьфинале турнира в Пекине! Жажду большего!» — написал Алькарас в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) и представителем Италии Лоренцо Музетти (18-я ракетка мира). Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 6:2 и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с девятой ракеткой мира Каспером Руудом.