Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Пекине

Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) и представителем Италии Лоренцо Музетти (18-я ракетка мира). Алькарас одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Алькарас оказался сильнее Музетти со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Алькарас сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. Музетти, в свою очередь, сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Алькарас прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с девятой ракеткой мира Каспером Руудом.