Арина Соболенко недовольна новым правилом предоставления perfomance bye

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась на тему нового правила предоставления perfomance bye на турнирах WTA.

«Все были в курсе, потому что нам перед этим прислали письмо по почте, но я не поняла это правило. И до сих пор не понимаю. Игроки с BYE, дошедшие до полуфинала на турнире более низкой категории, напрямую выходят во второй круг «Мастерса». Я этого не понимаю.

Мне кажется, это право нужно заслужить стабильной игрой, а не только успешным выступлением на одном турнире. Я рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо. Надеюсь, в будущем это не повторится.

Можно было бы понять, если бы на WTA 1000 в Пекине дали такую возможность за WTA 1000 в Гвадалахаре, но не за турнир WTA 500», — рассказала Соболенко.