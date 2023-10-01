Дмитрий Турсунов — о Кудерметовой: молодец, не скисла, когда была серия поражений

Известный российский тренер Дмитрий Турсунов, в данный момент работающий с 19-й ракеткой мира, российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, прокомментировал победу подопечной в финале турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Вероника завоевала второй титул на уровне WTA в карьере.

«В последнее время у Вероники была достаточно неприятная проигрышная серия, из которой не всегда легко выбраться. Но она молодец, не скисла, конечно, были и упаднические настроения, не без этого. Но тем не менее она решила поехать в Токио, хотя вполне могла сняться, расстроиться, обидеться и всё такое.

Также думаю, что корты в Токио очень подходят её стилю игры. По ходу турнира она начала находить свою игру. Естественно, из-за побед уверенность в себе начинает подниматься, а когда проигрываешь – она падает. Поэтому да, здесь, конечно, много факторов совпало для неё. Но основной – это то, что она заставила себя бороться с обстоятельствами и не сдаваться. Это самое лучшее, что можно из всего этого выделить. Всё остальное нанизывается на этот стержень», — сказал Турсунов в эфире «Больше».