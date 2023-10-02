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Фото: Янника Синнера стошнило по ходу четвертьфинального матча на турнире в Пекине

Фото: Янника Синнера стошнило по ходу четвертьфинального матча на турнире в Пекине
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Седьмую ракетку мира, 22-летнего итальянского теннисиста Янника Синнера стошнило прямо по ходу четвертьфинального матча на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Напомним, в 1/4 финала Синнер (6) со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграл бывшую третью ракетку мира, 32-летнего болгарина Григора Димитрова. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 32 минуты. По ходу поединка невооружённым взглядом было заметно, что Яннику нехорошо.

Неприятный инцидент произошёл по ходу третьего сета – Синнер повёл в счёте, однако не выдержал и попросил у организаторов турнира мусорное ведро, куда его и вырвало.

За выход в финал турнира в Пекине Синнер сразится с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).

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