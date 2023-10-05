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Кирьос: Джокович — лучший игрок в истории. Не думаю, что он получает заслуженное признание

Кирьос: Джокович — лучший игрок в истории. Не думаю, что он получает заслуженное признание
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

«Думаю, что Новак — лучший теннисист в истории. Он выиграл 24 турнира «Большого шлема» и впереди у него, как мне кажется, ещё несколько побед на ТБШ. Это безумие. Не думаю, что он получает заслуженное признание. Впечатляют не только его результаты, но и спортивное долголетие. Он в туре уже около 20 лет, и всё ещё играет на высоком уровне», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Майка Тайсона Hotboxin'.

Напомним, Новак Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин наряду с Маргарет Корт.

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