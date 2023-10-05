Медведев и Алькарас пытаются догнать Джоковича! Расписание турниров октября

Пока лидер мирового рейтинга отдыхает после US Open, его преследователи будут сражаться в Азии, а потом в Европе.

Пауза в выступлениях первой ракетки мира Новака Джоковича после триумфа в Нью-Йорке растянется как минимум на полтора месяца. За это время его преследователи Карлос Алькарас и Даниил Медведев попытаются приблизиться к ушедшему в отрыв сербу. На только что завершившемся «пятисотнике» в Пекине россиянин стал финалистом и заработал 300 очков (правда, у него отнялся худший из учитываемых результатов – 90 очков), а испанец дошёл до полуфинала и добавил себе в копилку 180 баллов. При этом у Джоковича сгорело 250 очков за прошлогодний титул в Тель-Авиве. Теперь Алькарас отстаёт от Новака на 2830 очков, а Медведев – на 4055. К тому же у серба до конца года сгорят ещё очки за титулы в Астане-2022 (500 очков), на Итоговом-2022 (1500) и за финал Парижа (600). Ну а у Даниила и Карлоса есть в запасе «Мастерс» в Шанхае и «пятисотники», чтобы до минимума сократить отставание, а в концовке года попытаться вырваться вперёд. Посмотрим, кто из теннисистов на каких турнирах сыграет.

WTA-1000. Пекин (Китай). 30 сентября – 8 октября

Хард, открытые корты.



Список участниц: Ига Свёнтек (первая ракетка мира на момент заявки на турнир), Арина Соболенко (2), Джессика Пегула (3), Елена Рыбакина (4), Онс Жабер (5), Кори Гауфф (6), Каролин Гарсия (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15), Вероника Кудерметова (16), Екатерина Александрова (20), Анастасия Потапова (27), Анна Блинкова (38), Мирра Андреева (Q/63), Анастасия Павлюченкова (SR/98), Вера Звонарёва (WC/677).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Пекине появился в календаре в 2004 году и относился поначалу к категории II, но уже в 2009-м получил наивысший статус – WTA Premier Mandatory, который сейчас равносилен WTA-1000. Среди чемпионок побывали и российские теннисистки – Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Шарапова (2014), финалистками также становились Кузнецова (2004, 2008), Вера Звонарёва (2010) и Шарапова (2012).

Последней чемпионкой в 2019-м стала Наоми Осака, после чего турнир не проводился три сезона. В новом розыгрыше в сетке на 60 человек оказалось девять россиянок. Вера Звонарёва (WC), Анастасия Потапова и Екатерина Александрова проиграли в первом круге, Анастасия Павлюченкова (SR), Анна Блинкова и Дарья Касаткина (11) – во втором, Мирра Андреева (Q) – в третьем. Борьбу за титул продолжают Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (16).

ATP Masters 1000. Шанхай (Китай). 4-15 октября

Хард, открытые корты.



Список участников: Карлос Алькарас (1), Даниил Медведев (3), Хольгер Руне (4), Каспер Рууд (5), Янник Синнер (6), Стефанос Циципас (7), Андрей Рублёв (8), Тейлор Фритц (9), Карен Хачанов (11), Роман Сафиуллин (60), Аслан Карацев (77), Александр Шевченко (83), Павел Котов (LD/98).



Полный заявочный лист.

«Мастерс» в Шанхае появился в календаре ATP-тура в 2009 году, получив лицензию от Гамбурга. Первым чемпионом стал россиянин Николай Давыденко. Четыре раза отличился Новак Джокович, трижды – Энди Маррей, два раза – Роджер Федерер. А последним чемпионом в 2019-м стал ещё один представитель России – Даниил Медведев. После трёхлетнего перерыва турнир призовой фонд турнира вырос с $ 8 322 885 до $ 8,8 млн, число участников – с 56 до 96, кругов — с шести до семи, а продолжительность увеличилась до 12 дней – то есть почти до двух недель. Россию представляет мощная бригада из семи теннисистов. Даниил Медведев (второй номер посева), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (13) как сеяные начнут турнир со второго круга. Туда уже вышел Роман Сафиуллин, справившийся в среду с Энди Марреем. Сегодня, 5 октября, в первом круге сыграют Аслан Карацев, Александр Шевченко и Павел Котов (LD).

WTA-500. Чжэнчжоу (Китай). 9-15 октября

Хард, открытые корты.



Список участниц: Елена Рыбакина (4), Маркета Вондроушова (6), Онс Жабер (7), Каролина Мухова (8), Мария Саккари (9), Каролин Гарсия (10), Мэдисон Кис (11), Дарья Касаткина (12), Людмила Самсонова (17), Вероника Кудерметова (18).



Полный заявочный лист.

Женский турнир в Чжэнчжоу с 2014 года проходил под эгидой ITF, с 2017 года стал «челленджером» WTA 125K, а в 2019-м сразу поднялся до WTA Premier, что является аналогом WTA-500. Первой чемпионкой стала Каролина Плишкова, после чего последовал перерыва на три сезона. В 2023 году на турнир заявились сразу шесть теннисисток из топ-10. Также среди участниц и три россиянки – Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Вероника Кудерметова Фото: Koji Watanabe/Getty Images

WTA-250. Гонконг (Гонконг). 9-15 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Беатрис Хаддад-Майя (20), Виктория Азаренко (23), Анастасия Потапова (27), Элисе Мертенс (29), Маяр Шериф (32), Слоан Стивенс (36), Анна Блинкова (38), Синьюй Ван (39), Мирра Андреева (57).

Полный заявочный лист.

Турнир в Гонконге рекордсмен по пропущенным сезонам. Если китайские соревнования не проводились три года – с 2020-го по 2022-й, то Гонконг не разыгрывался ещё и в 2019-м из-за народных протестов. Женский турнир в Гонконге проводился в 1980-1982 годах, потом в 1993-м. В новом виде соревнования появились в 2014-м, и первой чемпионкой стала Сабина Лисицки. В 2017-м здесь побеждала и россиянка Анастасия Павлюченкова.

WTA-250. Сеул (Южная Корея). 9-15 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (WC/5), Елена Остапенко (16), Екатерина Александрова (19), Мари Боузкова (30), Леся Цуренко (40), Алисия Паркс (46), Аранча Рус (47), Софья Кенин (93), Маргарита Бетова (SR/863).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Корее разыгрывается с 2004 года. Первой чемпионкой стала Мария Шарапова. Потом побеждали и другие россиянки – Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010), Екатерина Александрова (2022). Финалистками также становились Кириленко (2007) и Анастасия Павлюченкова (2013). В 2020-м турнир был отменён из-за ковида, в 2021-м временно понизил статус до «челленджера» WTA 125K, но следом стал полноправным WTA-250.

ATP-500. Токио (Япония). 16-22 октября

Хард, открытые корты.

Список участников: Каспер Рууд (9), Александр Зверев (10), Фрэнсис Тиафо (11), Алекс де Минор (12), Томми Пол (13), Феликс Оже-Альяссим (14), Карен Хачанов (15), Хуберт Хуркач (16).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Токио существовал ещё до Открытой эры в теннисе. Рекордсменом по количеству титулов тут является Стефан Эдберг – четыре, у Пита Сампраса было три. Чемпионами в разные годы тут становились Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. В 2018-м отличился россиянин Даниил Медведев. В 2009-м до финала доходил Михаил Южный. Два года турнир не проводился из-за ковида, а в 2022-м был разыгран американский финал – Тейлор Фритц победил Фрэнсиса Тиафо. В этом году турнир состоится уже после «Мастерса» в Шанхае, поэтому многие топовые игроки его пропустят, чтобы пораньше переместиться в Европу, где пройдёт сезон турниров под крышей.

ATP-250. Стокгольм (Швеция). 16-22 октября

Хард, помещение.

Список участников: Хольгер Руне (4), Таллон Грикспор (24), Алехандро Давидович-Фокина (25), Даниэль Эванс (27), Себастьян Баэс (28), Иржи Легечка (30), Кристофер Юбэнкс (32), Адриан Маннарино (34), Роман Сафиуллин (55).

Полный заявочный лист.

Турнир в Стокгольме разыгрывается с начала Открытой эры. С момента появления «Мастерс-серии» в 1990 году это соревнование пять сезонов входило в Супердевятку. По четыре титула здесь завоевали Джон Макинрой и Борис Беккер, трижды первенствовали Томас Энквист и Томаш Бердых. В 2022 году чемпионом стал датчанин Хольгер Руне, обыгравший в финале Стефаноса Циципаса.

Хольгер Руне – чемпион Стокгольма-2022 Фото: Luke Walker/Getty Images

ATP-250. Антверпен (Бельгия). 16-22 октября

Хард, помещение.

Список участников: Стефанос Циципас (5), Янник Синнер (7), Григор Димитров (20), Ян-Леннард Штруфф (23), Борна Чорич (26), Александр Бублик (29), Себастьян Корда (33), Уго Умбер (36).

Полный заявочный лист.

Турнир в Антверпене появился в 2016 году и ни разу не прерывался, несмотря на ковид. Чемпионами становились французы Ришар Гаске, Жо-Вильфрид Цонга, Уго Умбер, британцы Кайл Эдмунд, Энди Маррей, итальянец Янник Синнер, а в 2022-м победил канадец Феликс Оже-Альяссим.

WTA-250. Клуж-Напока (Румыния). 16-22 октября

Хард, помещение.

Список участниц: Каролин Гарсия (11), Донна Векич (21), Сорана Кырстя (25), Каролина Плишкова (36), Ана Богдан (71), Жаклин Кристиан (107), Патрисия-Мария Циг (SR/452).

Полный заявочный лист.

Турнир в Клуж-Напоке стал своеобразным наследником Бухареста, который разыгрывался с 2014 по 2019 год на грунте. В августе 2021 года в Winners Sports Club был проведён грунтовый турнир, а в октябре на BTarena был разыгран турнир под крышей и на харде. И теперь он будет проведён в третий раз. Чемпионками-2021 были Андреа Петкович (грунт) и Анетт Контавейт (хард), в 2022-м отличилась Анна Блинкова.

WTA-250. Наньчань (Китай). 16-22 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Людмила Самсонова (17), Беатрис Хаддад-Майя (18), Вероника Кудерметова (19), Магда Линетт (27), Мари Боузкова (30), Чжу Линь (31), Элизабетта Коччаретто (32), Синьюй Ван (37).

Полный заявочный лист.

Турнир в Наньчане проводился в 2014 и 2015 годах как челленджер WTA 125K, а с 2016-го стал относиться к категории WTA International. Три года подряд здесь побеждали китайские теннисистки, а в 2019-м первенствовала Ребекка Петерсон из Швеции. После трёхлетнего перерыва турнир возобновляется, и в числе участниц заявлены россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Людмила Самсонова Фото: Fred Lee/Getty Images

WTA-250. Монастир (Тунис). 16-22 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Онс Жабер (WC/7), Элисе Мертенс (29), Ясмине Паолини (35), Питон Стирнс (43), Леся Цуренко (46), Аранча Рус (47), Татьяна Мария (48), Мартина Тревизан (54).

Полный заявочный лист.

Турнир в Монастире появился в календаре в 2022 году из-за большого количества отменённых соревнований в Китае, а также как признание заслуг теннисистки из Туниса Онс Жабер. Первой чемпионкой стала Элисе Мертенс. Обе спортсменки значатся в заявке и на 2023 год.

ATP-500. Вена (Австрия). 23-29 октября

Хард, помещение.

Список участников: Даниил Медведев (3), Стефанос Циципас (5), Андрей Рублёв (6), Янник Синнер (7), Александр Зверев (10), Фрэнсис Тиафо (11), Томми Пол (13), Карен Хачанов (14), Роман Сафиуллин (41).

Полный заявочный лист.

Турнир в Вене разыгрывается с 1974-го. В разные годы чемпионами здесь становились Андре Агасси, Горан Иванишевич, Борис Беккер, Пит Сампрас, Роджер Федерер, Новак Джокович. Отличались здесь и российские теннисисты – Андрей Рубёв (2020) и Даниил Медведев (2022). В нынешнем году оба значатся в заявочном списке, как и Карен Хачанов с Романом Сафиуллиным.

ATP-500. Базель (Швейцария). 23-29 октября

Хард, помещение.

Список участников: Карлос Алькарас (2), Хольгер Руне (4), Тейлор Фритц (8), Каспер Рууд (9), Алекс де Минор (12), Хуберт Хуркач (17), Ян-Леннард Штруфф (22), Николас Харри (23).

Полный заявочный лист.

Турнир в Базеле разыгрывается с 1970 года. Безусловным рекордсменом здесь является Роджер Федерер, завоевавший тут 10 титулов и ещё пять раз игравший в финале. Список участников нынешнего розыгрыша возглавил Карлос Алькарас, ведущий погоню за Новаком Джоковичем в рейтинге ATP.

Карлос Алькарас Фото: Yanshan Zhang/Getty Images

WTA Finals. Elite Trophy. Чжухай (Китай). 24-29 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: 12 теннисисток, занявших места с 9-го по 20-е по итогам Чемпионской гонки WTA – 2023.

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 2009 году под названием Турнир чемпионок и разыгрывался он для победительниц только что образовавшейся серии International. С 2009 по 2011 год соревнования проводились на Бали (Индонезия), с 2012-го по 2014-й – в Софии (Болгария). Победительницей в 2012 году стала россиянка Надежда Петрова, в 2010-м финалисткой была Алиса Клейбанова, две победы на счету сербки Аны Иванович (2010, 2011). В 2015-м турнир перебрался в Чжухай (Китай), стал называться WTA Elite Trophy и проводиться для 12 теннисисток — занявших места с 9-го по 19-е в Чемпионской гонке WTA по итогам сезона, а также обладательницы уайлд-кард. Первой чемпионкой в обновлённом формате стала Винус Уильямс, затем титулы были на счету Петры Квитовой (2016), Юлии Гёргес (2017), Эшли Барти (2018) и Арины Соболенко (2019). Ну а затем был перерыв на три года на всех китайских теннисных соревнованиях. В этом году призовой фонд составит $ 2,6 млн, а чемпионка заработает 700 рейтинговых очков.