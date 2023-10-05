Ник Кирьос: в Австралии довольно плохо обстоят дела с расизмом. Я сталкивался с этим

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в ходе профессиональной карьеры. У Кирьоса смешанное греко-малазийское происхождение, сам спортсмен родился в Канберре (Австралия).

«Я сталкивался с расизмом по ходу карьеры. Конечно, были люди, которые выкрикивали расистские комментарии. Такое было несколько раз, но меня это не сильно волнует. Среди моих друзей есть люди разного цвета кожи, и у нас нет никаких проблем. Сейчас я чувствую, что меня лучше принимают, но прежде с чем-то просто приходилось мириться. В любом случае в Австралии довольно плохо обстоят дела с расизмом, но я не думаю об этом», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Майка Тайсона Hotboxin'.