Рейтинг WTA, 9 октября: Самсонова вернулась в топ-20, Касаткина близится к первой десятке

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Свёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место. Людмила Самсонова поднялась на 16-ю позицию.
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 9 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) – 9480 очков;
2 (2). Ига Швентек (Польша) – 8890;
3 (3). Кори Гауфф (США) – 6455;
4 (4). Джессика Пегула (США) – 5955;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870;
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4475;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 4150;
8 (8). Маркета Вондроушова – 3839;
9 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 3664;
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450…
12 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 2830…
16 (22). Людмила Самсонова (Россия) – 2595…
17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) – 2550…
22 (20). Екатерина Александрова (Россия) – 2035…
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) – 1685…
37 (39). Анна Блинкова (Россия) – 1298…
50 (60). Мирра Андреева (Россия) – 1128…
61 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 985...
66 (63). Диана Шнайдер (Россия) – 950;
67 (68). Элина Аванесян (Россия) – 943…
81 (81). Камилла Рахимова (Россия) – 836;
82 (83). Анна Калинская (Россия) – 833.