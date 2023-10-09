Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рейтинг WTA, 9 октября: Самсонова вернулась в топ-20, Касаткина близится к первой десятке

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Свёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место. Людмила Самсонова поднялась на 16-ю позицию.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 9 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) – 9480 очков;

2 (2). Ига Швентек (Польша) – 8890;

3 (3). Кори Гауфф (США) – 6455;

4 (4). Джессика Пегула (США) – 5955;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870;

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4475;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 4150;

8 (8). Маркета Вондроушова – 3839;

9 (9). Каролина Мухова (Чехия) – 3664;

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 3450…

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 2830…

16 (22). Людмила Самсонова (Россия) – 2595…

17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) – 2550…

22 (20). Екатерина Александрова (Россия) – 2035…

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) – 1685…

37 (39). Анна Блинкова (Россия) – 1298…

50 (60). Мирра Андреева (Россия) – 1128…

61 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 985...

66 (63). Диана Шнайдер (Россия) – 950;

67 (68). Элина Аванесян (Россия) – 943…

81 (81). Камилла Рахимова (Россия) – 836;

82 (83). Анна Калинская (Россия) – 833.