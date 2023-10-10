Джокович и Гауфф объявили, что «Мастерс» в Цинциннати расширится до двух недель

Триумфаторы последнего «Мастерса» в Цинциннати серб Новак Джокович и американка Кори Гауфф объявили, что Western & Southern Open останется в этом городе, несмотря на слухи о грядущем переезде. Кроме того, по словам спортсменов, с 2025 года турнир будет длиться две недели вместо одной.

«Этот замечательный турнир останется в Цинциннати. Здесь я выиграл три трофея, и мне бы очень хотелось завоевать четвёртый титул в августе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

«Я всё ещё с нетерпением жду возможности защитить титул и снова отпраздновать это с вами, ребята. Цинциннати навсегда останется для меня особенным местом. Скоро турнир станет ещё лучше. В 2025 году Цинциннати станет двухнедельным турниром как для мужчин, так и для женщин», — добавила Гауфф.

Напомним, 36-летний Джокович выиграл свой третий титул в Цинциннати в августе этого года, а 19-летняя Гауфф добилась первого триумфа WTA-1000 в Цинциннати в этом году.