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Кори Гауфф поздравила Бена Шелтона с днём рождения, опубликовав личное фото с ним

Кори Гауфф поздравила Бена Шелтона с днём рождения, опубликовав личное фото с ним
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поздравила соотечественника, 20-ю ракетку мира Бена Шелтона с днём рождения. 9 октября Бену исполнился 21 год.

«С днём рождения», — подписала личное фото с Шелтоном Гауфф.

Фото: из личного архива Бена Шелтона

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA, помимо этого, она вместе с Джессикой Пегулой возглавляет парный рейтинг организации.

Стоит отметить, что прошедший Открытый чемпионат США стал успешным не только для Гауфф. Шелтон сенсационно дошёл до полуфинала соревнований, проиграв там будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6, 6:7 (4:7).

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