Ник Кирьос: теннис — это безумие. Мы каждую неделю меняем страну

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что в теннисе «сумасшедшие» сезон и график. У теннисистов один из самых продолжительных сезонов в мире спорта: он начинается в Новый год и заканчивается в конце ноября. Кроме того, спортсмены регулярно путешествуют по разным странам и континентам.

«Теннис – это безумие. Мы практически каждую неделю меняем страну. Так что никакого межсезонья у нас нет. Мы играем круглый год, а в конце года есть небольшая пауза, чтобы просто привести своё тело в порядок, привести в порядок свой ум, а затем стартует Открытый чемпионат Австралии, как и в начале каждого года, который, конечно, становится важнейшим событием.

Так что да, это очень сложно, но не все люди это понимают. Например, то, что нам приходится путешествовать, преодолевая несколько часовых поясов, привыкать к новой еде… Постоянно летаешь по кругу Азия – Европа – Америка. Это безумие. Нет времени даже перевести дух, когда готовишься к турниру или выступаешь.

Знаете, есть очень много факторов, которые могут повлиять на карьеру теннисиста», — сказал Кирьос в подкасте Hotboxin' с Майком Тайсоном.