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Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 10 октября и турнирная сетка

Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 10 октября и турнирная сетка
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В Шанхае (Китай) продолжается теннисный турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся сегодня, 10 октября. Игроки боролись за выход в 1/4 финала.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Результаты матчей 10 октября

Каспер Рууд (Дания, 8) — Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:7 (3:7), 6:3, 4:6.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) — Себастьян Корда (США, 26) – 5:7, 6:7 (6:8).
Янник Синнер (Италия, 6) — Бен Шелтон (США, 19) – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).
Хуберт Хуркач (Польша, 16) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4).

Сетка «Мастерса» в Шанхае

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 4 по 15 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.

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