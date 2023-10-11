Андрей Рублёв — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 11 октября, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с 12-й ракеткой мира представителем США Томми Полом в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Томми Пол в четвёртом круге турнира в Шанхае.
|1
|2
|3
|
|
Напомним, Андрей Рублёв и Томми Пол пять раз встречались на корте. По личным встречам россиянин ведёт со счётом 4-1. Впервые они сыграли в Вашингтоне-2018 (7:6, 6:4 в пользу Андрея), а предыдущий матч между ними был в Хихоне-2022 (7:5, 6:3). Пол свою единственную победу над Рублёвым одержал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе осенью 2021 года — 6:4, 3:6, 7:5.
- 11 октября 2023
-
13:04
-
12:32
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
10:16
-
09:36
-
09:07
-
02:00
-
00:29
-
00:12
- 10 октября 2023
-
23:50
-
23:28
-
23:22
-
22:55
-
22:25
-
21:32
-
20:44
-
20:10
-
19:55
-
19:55
-
19:20
-
18:54
-
18:02
-
16:49
-
16:15
-
16:14
-
15:59
-
15:53
-
15:36
-
15:01
-
14:32
-
14:14
-
14:01