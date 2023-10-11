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Андрей Рублёв — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга «Мастерса» в Шанхае

Андрей Рублёв — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 11 октября, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с 12-й ракеткой мира представителем США Томми Полом в матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Томми Пол в четвёртом круге турнира в Шанхае.

Шанхай. 4-й круг
11 октября 2023, среда. 15:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, Андрей Рублёв и Томми Пол пять раз встречались на корте. По личным встречам россиянин ведёт со счётом 4-1. Впервые они сыграли в Вашингтоне-2018 (7:6, 6:4 в пользу Андрея), а предыдущий матч между ними был в Хихоне-2022 (7:5, 6:3). Пол свою единственную победу над Рублёвым одержал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе осенью 2021 года — 6:4, 3:6, 7:5.

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