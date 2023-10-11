Александрова бьётся в Сеуле! А Звонарёва — в Чжэнчжоу, а ещё 6 россиян готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на турнирах в Азии, где выступают российские теннисисты. В среду на «Мастерсе» в Шанхае, WTA-500 в Чжэнжоу и WTA-250 в Сеуле и Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу девять представителей России, причём состоится и второе подряд российское дерби – Алина Корнеева (Q) сыграет с Валерией Савиных. Последний представитель России у мужчин Андрей Рублёв (пятый номер посева) поспорит за выход в следующий круг с американцем Томми Полом (12). Также выступят Вера Звонарёва (Q), Софья Лансере (Q), Анна Блинкова (5), Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Екатерина Александрова (3). За всеми подробностями игрового дня следите в нашей трансляции.
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За 2 часа 25 минут Николас Харри победил Диего Шварцмана — 6:3, 5:7, 6:3 и вышел в 1/4 финала, где его соперником будет лучший теннисист из пары Карлос Алькарас — Григор Димитров.
Звонарёва начала матч
Вышли на стадион Ангелина Калинина и Вера Звонарёва. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции.
Два брейк-пойнта заработала Екатерина Александрова в стартовом гейме, 4 раза было ровно, после чего Янина Викмайер спасла свой гейм — 0:1, а вот россиянка подала сразу уверенно — 1:1.
Екатерина Александрова
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
На данный момент идёт только один матч — в Шанхае первым запуском встречаются два южноамериканца. Чилиец Николас Харри и аргентинец Диего Шварцман обменялись сетами и идёт решающая партия — 6:3, 5:7, 1:2.
Дальше Александрова и Викмайер
Ну и ждём начала матча Екатерины Александровой с Яниной Викмайер. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.
П.Кудерметова победила
Уже завершился один матч с участием представительницы России. Полина Кудерметова разобралась с Катинкой фон Дайхман — 6:3, 6:1 за 1 час 1 минуту. В четвертьфинале россиянка сыграет с лучшей теннисисткой из пары Екатерина Александрова — Янина Викмайер.
Расписание среды
В среду на четырёх турнирах пройдёт 20 матчей. При этом во всех четырёх турнирах играют россияне. Будет и российское дерби.
15:00 мск. Томми Пол (США, 12) — Андрей Рублёв (5)
Гонгконг. 1-й и 2-й круги.
11:30. Алина Корнеева (Q) — Валерия Савиных
11:30. Софья Лансере (Q) — Хон Йи Коди Вон (Гонконг, WC)
14:30. Присцилла Хон (Австралия, LD) — Анна Блинкова (5)
16:00. Камилла Рахимова — Катержина Синякова (Чехия)
Сеул. 2-й круг
7:30. Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн) — Полина Кудерметова
9:00. Екатерина Александрова (3) — Янина Викмайер (Бельгия)
Чжэнчжоу. 2-й круг
10:00. Вера Звонарёва (Q) — Ангелина Калинина (Украина)
О том, как накануне прошёл игровой день, читайте в нашей прошлой текстовой трансляции.
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