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Рублёв, Звонарёва, Корнеева: онлайн-трансляция Шанхая, Сеула, Гонконга, Чжэнчжоу 2023, результаты, сетки, где смотреть

Александрова бьётся в Сеуле! А Звонарёва — в Чжэнчжоу, а ещё 6 россиян готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Александрова бьётся в Сеуле!
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Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу девять наших игроков сражаются в среду. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на турнирах в Азии, где выступают российские теннисисты. В среду на «Мастерсе» в Шанхае, WTA-500 в Чжэнжоу и WTA-250 в Сеуле и Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу девять представителей России, причём состоится и второе подряд российское дерби – Алина Корнеева (Q) сыграет с Валерией Савиных. Последний представитель России у мужчин Андрей Рублёв (пятый номер посева) поспорит за выход в следующий круг с американцем Томми Полом (12). Также выступят Вера Звонарёва (Q), Софья Лансере (Q), Анна Блинкова (5), Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Екатерина Александрова (3). За всеми подробностями игрового дня следите в нашей трансляции.

ATP Masters 1000. Шанхай-2023. Сетка
WTA-500. Чжэнчжоу-2023. Сетка
WTA-250. Сеул-2023. Сетка
WTA-250. Гонконг-2023. Сетка
Сеул (ж). 2-й круг
11 октября 2023, среда. 09:50 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
3
         
Янина Викмайер
83
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Чжэнчжоу. 2-й круг
11 октября 2023, среда. 10:10 МСК
Вера Звонарёва
369
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Ангелина Калинина
28
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Гонконг. 1-й круг
11 октября 2023, среда. 11:30 МСК
Софья Лансере
271
Россия
Софья Лансере
С. Лансере
Не начался
1 2 3
         
         
Хон Йи Коди Вон
342
Гонконг
Хон Йи Коди Вон
Х. Вон
Гонконг. 1-й круг
11 октября 2023, среда. 11:30 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Валерия Савиных
143
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Гонконг. 2-й круг
11 октября 2023, среда. 14:30 МСК
Присцилла Хон
183
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Шанхай. 4-й круг
11 октября 2023, среда. 15:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Гонконг. 2-й круг
11 октября 2023, среда. 16:00 МСК
Камилла Рахимова
81
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
85
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

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Звонарёва начала матч Дальше Александрова и Викмайер П.Кудерметова победила Расписание среды
Live Даниил Сальников

За 2 часа 25 минут Николас Харри победил Диего Шварцмана — 6:3, 5:7, 6:3 и вышел в 1/4 финала, где его соперником будет лучший теннисист из пары Карлос АлькарасГригор Димитров.

Шанхай. 4-й круг
11 октября 2023, среда. 07:45 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
10:06 Даниил Сальников

Звонарёва начала матч

Вышли на стадион Ангелина Калинина и Вера Звонарёва. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции.

Чжэнчжоу. 2-й круг
11 октября 2023, среда. 10:10 МСК
Вера Звонарёва
369
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Ангелина Калинина
28
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
10:01 Даниил Сальников

Два брейк-пойнта заработала Екатерина Александрова в стартовом гейме, 4 раза было ровно, после чего Янина Викмайер спасла свой гейм — 0:1, а вот россиянка подала сразу уверенно — 1:1.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

09:40 Даниил Сальников

На данный момент идёт только один матч — в Шанхае первым запуском встречаются два южноамериканца. Чилиец Николас Харри и аргентинец Диего Шварцман обменялись сетами и идёт решающая партия — 6:3, 5:7, 1:2.

Шанхай. 4-й круг
11 октября 2023, среда. 07:45 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
09:17 Даниил Сальников

Дальше Александрова и Викмайер

Ну и ждём начала матча Екатерины Александровой с Яниной Викмайер. Следить за его ходом можно в нашем онлайн-табло.

Сеул (ж). 2-й круг
11 октября 2023, среда. 09:50 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
3
         
Янина Викмайер
83
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
09:08 Даниил Сальников

П.Кудерметова победила

Уже завершился один матч с участием представительницы России. Полина Кудерметова разобралась с Катинкой фон Дайхман — 6:3, 6:1 за 1 час 1 минуту. В четвертьфинале россиянка сыграет с лучшей теннисисткой из пары Екатерина АлександроваЯнина Викмайер.

Сеул (ж). 2-й круг
11 октября 2023, среда. 08:00 МСК
Катинка фон Дайхман
343
Лихтенштейн
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Полина Кудерметова
170
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
09:06 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду на четырёх турнирах пройдёт 20 матчей. При этом во всех четырёх турнирах играют россияне. Будет и российское дерби.

Шанхай. 4-й круг.
15:00 мск. Томми Пол (США, 12) — Андрей Рублёв (5)
Гонгконг. 1-й и 2-й круги.
11:30. Алина Корнеева (Q) — Валерия Савиных
11:30. Софья Лансере (Q) — Хон Йи Коди Вон (Гонконг, WC)
14:30. Присцилла Хон (Австралия, LD) — Анна Блинкова (5)
16:00. Камилла Рахимова — Катержина Синякова (Чехия)
Сеул. 2-й круг
7:30. Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн) — Полина Кудерметова
9:00. Екатерина Александрова (3) — Янина Викмайер (Бельгия)
Чжэнчжоу. 2-й круг
10:00. Вера Звонарёва (Q) — Ангелина Калинина (Украина)
09:04 Даниил Сальников

О том, как накануне прошёл игровой день, читайте в нашей прошлой текстовой трансляции.

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