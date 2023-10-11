Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу девять наших игроков сражаются в среду. Подробности – в трансляции.

Александрова бьётся в Сеуле! А Звонарёва — в Чжэнчжоу, а ещё 6 россиян готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на турнирах в Азии, где выступают российские теннисисты. В среду на «Мастерсе» в Шанхае, WTA-500 в Чжэнжоу и WTA-250 в Сеуле и Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу девять представителей России, причём состоится и второе подряд российское дерби – Алина Корнеева (Q) сыграет с Валерией Савиных. Последний представитель России у мужчин Андрей Рублёв (пятый номер посева) поспорит за выход в следующий круг с американцем Томми Полом (12). Также выступят Вера Звонарёва (Q), Софья Лансере (Q), Анна Блинкова (5), Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Екатерина Александрова (3). За всеми подробностями игрового дня следите в нашей трансляции.

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