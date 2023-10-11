Видеообзор поражения Алькараса от Димитрова в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае

В матче четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас проиграл 19-й ракетке мира, болгарскому теннисисту Григору Димитрову. Игра завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Димитров в этой встрече десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Алькараса четыре эйса и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае Григор Димитров сыграет с 22-й ракеткой мира, чилийским теннисистом Николасом Харри. Соревнования в Китае завершатся 15 октября.