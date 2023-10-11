Димитров прокомментировал победу над Алькарасом на «Мастерсе» в Шанхае

Болгарский теннисист Григор Димитров высказался о победе над испанцем Карлосом Алькарасом в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.

«Я остался в игре, и это было важно, особенно после первого сета. Я отлично подавал в первом сете, и Алькарас допустил несколько ошибок. Я заставлял его совершать ошибки. Во втором сете я смог лучше прочитать его игру, а третий сет стал игрой в кошки-мышки. Думаю, мы оба провели хороший третий сет. Карлос допустил несколько ошибок, а я был силён и отлично подавал, когда это было необходимо. Я знал, что мне нужно делать. Знал, что должен постоянно оказывать на Карлоса давление», — сказал Димитров после матча.