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Турнир ATP-250 в Тель-Авиве отменили из-за ситуации в стране

Организаторы турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль) приняли решение отменить соревнования в этом году из-за боевых действий в стране, сообщает издание El Comercio. Турнир должен был пройти с 5 по 11 ноября.

Напомним, в прошлом году соревнований в Тель-Авиве выиграл 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

По информации издания, в календаре турнир в Тель-Авиве заменит София (Болгария). Болгарские организаторы якобы перебили предложение испанского Хихона в размере € 325 тыс.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Позднее власти Израиля объявили, что страна находится в состоянии войны.