Людмила Самсонова проиграла во втором круге турнира в Чжэнчжоу

16-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от 113-й ракетки мира немецкой теннисистки Лауры Зигемунд в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). В трёхсетовом поединке, длившемся 2 часа 17 минут, победу одержала немка со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Россиянка подала навылет шесть раз и допустила семь двойных ошибок. Из семи брейк-пойнтов Людмила реализовала два. Её соперница из Германии не сделала ни одного эйса, количество двойных ошибок немки равно двум. Реализация брейк-пойнтов у Зигемунд составила 63% (5/8).

В 1/4 финала Лаура Зигемунд встретится с занимающей 31-е место в рейтинге WTA итальянкой Ясмине Паолини. Турнир в Чжэнчжоу проходит на хардовом покрытии с 9 по 15 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 780 637.