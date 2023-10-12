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Людмила Самсонова проиграла во втором круге турнира в Чжэнчжоу

Людмила Самсонова проиграла во втором круге турнира в Чжэнчжоу
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16-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от 113-й ракетки мира немецкой теннисистки Лауры Зигемунд в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). В трёхсетовом поединке, длившемся 2 часа 17 минут, победу одержала немка со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Чжэнчжоу. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 10:10 МСК
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 1
3 		6 6
         
Лаура Зигемунд
113
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Россиянка подала навылет шесть раз и допустила семь двойных ошибок. Из семи брейк-пойнтов Людмила реализовала два. Её соперница из Германии не сделала ни одного эйса, количество двойных ошибок немки равно двум. Реализация брейк-пойнтов у Зигемунд составила 63% (5/8).

В 1/4 финала Лаура Зигемунд встретится с занимающей 31-е место в рейтинге WTA итальянкой Ясмине Паолини. Турнир в Чжэнчжоу проходит на хардовом покрытии с 9 по 15 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 780 637.

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