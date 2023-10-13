«Руки стали сильно забиваться». Павлюченкова высказалась о проблемах с мячами в туре

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге.

В матче второго круга Павлюченкова со счётом 7:5, 1:6, 6:1 обыграла 20-ю ракетку мира, бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

«В первую очередь, очень рада, что обыграла игрока из топ-20. В первом сете многое из задуманного мной не получалось, но я продолжала бороться, вышла на матч с позитивным настроем, с энергией. Верила, боролась и смогла переломить ход первого сета с 5:3 в её пользу.

В третьем сете прямо очень хороший был уровень тенниса, я довольна своей игрой. Она (соперница) во втором и начале третьего сета очень прибавила, но мне удалось это переломить.

Кажется, что сейчас в Гонконге очень быстрые корты и странные мячи от Dunlop, мы ими на Открытом чемпионате Австралии играем. И вообще сейчас, конечно, сложная ситуация с мячами – то, что на каждом турнире они новые. Здесь, в Гонконге у меня уже стали забиваться руки сильно.

Когда ты играешь днём, под солнцем, условия очень быстрые. Сегодня мы играли под фонарями, вечером на центральном корте было немного медленнее, мячи из-за влажности разбухают. Когда играла первый матч на другом корте условия, вроде как, совсем другими были. Здесь очень жарко и влажно, поэтому и сложно, но терпим, уже конец сезона. Терпим, терпим, боремся…», — сказала Павлюченкова для «Больше».