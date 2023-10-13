Видеообзор победы Анастасии Павлюченковой над Беатрис Хаддад-Майей на турнире в Гонконге

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге.

В матче второго круга соревнований Павлюченкова одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (20-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:1 в пользу российской спортсменки.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации.

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Павлюченкова в этой встрече пять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк пойнта из 11.

В четвертьфинале соревнований в Гонконге Павлюченкова сыграет с 85-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.