Андрей Рублёв — Григор Димитров: россиянин на тай-брейке выиграл 1-й сет полуфинала Шанхая

Завершился первый сет полуфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), где олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв встречается с бывшей третьей ракеткой мира, болгарином Григором Димитровым. Он завершился со счётом 7:6 (9:7) в пользу Рублёва.

Стартовая партия прошла напряжённо и продлилась 1 час и 17 минут. Каждый теннисист реализовал по одному брейк-пойнту.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Григор Димитров в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 3-3. Все шесть матчей были сыграны на харде. Впервые Рублёв и Димитров встретились ещё на US Open — 2017 (там победил Рублёв, но Димитров взял реванш на Australian Open — 2018). В прошлом году теннисисты тоже обменялись победами: Андрей выиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а Григор был сильнее в 1/8 финала Вены.