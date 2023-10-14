Янчук: Рублёв закономерно прошёл Димитрова. Опыт встречался с молодостью

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу Андрея Рублёва в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

«Это классический вариант, когда жизненный опыт встречается с молодостью, потому что Димитрову 32, а Рублёву — 25. Андрей выиграл закономерно. Да, было много ненужных ошибок, но тем не менее он выиграл тай-брейк. Рублёв стал более внимательным, контролировал мяч — это приносило свои плоды. А резанные — это благодатная почва для атакующих ударов Рублёва», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в полуфинале турнира в Шанхае Андрей Рублёв переиграл болгарского теннисиста Григора Димитрова 7:6 (9:7), 6:3 и встретится в финале с поляком Хубертом Хуркачем.