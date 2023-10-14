Рублёв победил одного из лучших друзей. Андрей 2-й раз в сезоне вышел в финал «Мастерса»

В субботу, 14 октября, на «Мастерсе» в Шанхае состоялись полуфинальные встречи. Во втором матче дня играли седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под пятым номером, и бывший третий, а ныне 19-й номер рейтинга ATP болгарин Григор Димитров (18). Рублёв на пути к этому полуфиналу не отдал соперникам ни сета. В 1/4 финала россиянин без особых проблем разобрался с 25-летним французом Уго Умбером (32), 34-й ракеткой мира.

Димитров же сумел изрядно удивить в четвёртом круге. 32-летний болгарский теннисист одержал тогда волевую победу над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (1) — 5:7, 6:2, 6:4. До этого он в двух сетах одолел Карена Хачанова, а в четвертьфинале сломил сопротивление чилийца Николаса Харри (22), обыграв его с тем же счётом, что и Хачанова, — 7:6, 6:4.

Рублёва и Димитрова связывают по-настоящему тёплые, дружеские отношения. В апреле этого года теннисисты вместе готовились к «Мастерсу» в Монте-Карло. Андрей тогда в шутку заявил, что «почти влюбился» в Григора. Тот турнир россиянин выиграл. И пока это главный титул в его карьере в одиночном разряде. (В миксте у Андрея, напомним, имеется олимпийское золото.)

Затем Димитров и Рублёв встретились в финале одного из выставочных турниров серии Ultimate Tennis Showdown (UTS). Матч проходил во Франкфурте, и россиянин также оказался сильнее. Соперники и тогда не преминули обменяться комплиментами, причём Андрей заявил, что влюбился бы в Григора, если бы был девушкой.

В преддверии свежего, теперь уже официального противостояния Рублёв и Димитров вновь высказались друг о друге. «Это будет трудный матч. Во-первых, потому, что он мой друг и он мне нравится. Во-вторых, он действительно отличный игрок. Его очень сложно победить, когда он в такой форме и чувствует игру. На этой неделе он играет очень хорошо, особенно в матче с Алькарасом. В прошлый раз он обыграл меня в двух сетах. Посмотрим. Надеюсь, мы сможем показать отличный теннис. И зрители получат удовольствие», — приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

«Андрей очень стабильный теннисист. Потрясающий парень, великолепный спортсмен. Я не думаю, что у меня найдётся достаточно слов, чтобы описать его. Вы знаете, что произойдёт: он будет бороться до конца, он будет стараться отбивать всё, что летит на его половину», – сказал Григор на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Что говорили эксперты перед матчем

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, что фаворитом матча, по его мнению, является Рублёв. «Рублёв находится в очень хорошей форме. Он играл против Умбера остро и быстро. Умбер не успевал за ударами Рублёва. Глядя на этот матч, у Рублёва есть шансы против Димитрова. Но Григор очень здорово сейчас играет.

Для меня Рублёв фаворит. Он в каждом матче берёт инициативу в свои руки. Невероятно играл в матче против Умбера. Не представляю, что будет, если он так сыграет против Димитрова. Хотя не знаю, что предпримет в этом матче Димитров», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв (справа) и Григор Димитров играют в парном разряде на «Мастерсе» в Монреале в августе 2022 года Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук также выразил надежду, что Рублёв победит. «Рублёв сейчас набрал форму, вышел в полуфинал турнира в Шанхае. От него мы ожидаем побед. Он достаточно высокого класса, может играть практически с каждым теннисистом, включая лидирующих. Хотя он не входит в когорту самых сильных, но уже вплотную к ним приблизился, может играть с каждым. Тем более на его счету есть хорошие победы на турнирах — в Монте-Карло, например. Там играли все, и Рублёв выиграл.

Правда, сейчас он должен играть с болгарином Димитровым. Матч Рублёва с Димитровым будет сложным. Соперник находится на подъёме, он будет поопытнее и постарше Рублёва. Но ставка может быть на молодость и остроту атак — у Рублёва она несколько получше. Опыт против молодости.

Ждём от Рублёва побед. У него идут самые лучшие годы. Именно в это время нужно одерживать самые лучшие победы», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Остаётся добавить лишь, что в официальных матчах счёт у них был равный: 3-3. Интересно, что все предыдущие шесть встреч также прошли на харде. Впервые Рублёв и Димитров сыграли друг с другом ещё на US Open 2017 года — там победил россиянин. Болгарин взял реванш на Australian Open — 2018. В прошлом году теннисисты также обменялись победами: Андрей оказался сильнее в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а Григор победил в 1/8 финала Вены.

В начале матча теннисисты не слишком уверенно действовали на своей подаче, допуская порой ошибки во время розыгрышей. Это, впрочем, не мешало им забирать свои геймы. В то же время брейк-пойнтов ни у кого не было, да и «ровно» случилось всего лишь дважды, в третьем и пятом геймах, когда подавал Димитров. Рублёв же, сорвав удар с задней линии в решающем розыгрыше пятого гейма, от досады стал кричать на самого себя.

Андрей Рублёв в полуфинале с Григором Димитровым на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Порой такие выплески эмоций помогают Андрею. Сложно сказать, как получилось на этот раз. С одной стороны, после этого он сразу же подарил сопернику тройной брейк-пойнт. С другой — Рублёв всё же дожал оппонента на своей подаче в этом длинном гейме, отыграв и четвёртый брейк-пойнт, — 3:3.

После этого настолько острых моментов уже не было — до счёта 5:5 включительно. В 11-м гейме россиянин заработал двойной брейк-пойнт, воспользовавшись неточностями болгарина (двойной ошибкой в том числе), и тут же использовал его. Но при 6:5 Андрей не смог подать на сет: Григор сумел реализовать единственный брейк-пойнт, после того как его соперник дважды ошибся при 30:30, — 6:6.

Григор Димитров в полуфинале с Андреем Рублёвым на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

На тай-брейке инициатива была на стороне Рублёва, который трижды делал мини-брейки, но Димитров всякий раз отвечал ему тем же. При 6:5 россиянин упустил сетбол на приёме. При 7:6 сетбол на приёме был уже у болгарина — Андрей исполнил эйс. И, воспользовавшись затем неточностями Григора, довёл дело до победы в партии, выиграв её со счётом 7:6 (9:7) за 1 час 17 минут.

Второй сет Димитров начал с брейка, но в четвёртом гейме Рублёв со второго брейк-пойнта восстановил равновесие, несмотря на то что было 40:15 в пользу болгарина, — 2:2. На этом Андрей не остановился: в пятом гейме он под ноль забрал свою подачу, а в шестом воспользовался серией ошибок Григора и добился брейка, отдав лишь очко, — 4:2. А подавая на матч при 5:3, Рублёв снова взял гейм под ноль, закончив игру эйсом. Итог — 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час 52 минуты.

Стоит отметить, что по ключевой статистике россиянин также превзошёл соперника. Андрей девять раз подал навылет, а Григор — ни разу. А по активно выигранным очкам Рублёв просто разгромил оппонента: 25 против восьми!

Вот так Рублёв вышел в свой шестой финал в сезоне и 23-й в карьере. В решающих матчах у него 14 побед и восемь поражений, в том числе 2-3 в этом сезоне. Кроме того, это четвёртый финал Андрея на «Мастерсе». Первые два он проиграл, а третий, Монте-Карло 2023 года, выиграл, одержав волевую победу над Хольгером Руне.

Также стоит добавить, что благодаря выходу в финал Рублёв вернётся на пятое место в рейтинге ATP, потеснив как раз Руне. А если Андрей завоюет титул, то впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира, обойдя Янника Синнера.

В финале Андрей Рублёв сразится с поляком Хубертом Хуркачем (16), который в своём полуфинале переиграл американца Себастьяна Корду (26) со счётом 6:3, 6:4.

В личных встречах у Рублёва и Хуркача 2-2, но последние два матча выиграл россиянин. Обе эти победы Андрей одержал в 2022 году: в полуфинале Дубая и в 1/8 «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Финал «Мастерса» в Шанхае Андрей Рублёв (Россия, 5) — Хуберт Хуркач (Польша, 16) состоится в воскресенье, 15 октября и начнётся не ранее 11:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».