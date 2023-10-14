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Чесноков: Рублёв показал свой лучший теннис. Он не оставил Димитрову никаких шансов

Чесноков: Рублёв показал свой лучший теннис. Он не оставил Димитрову никаких шансов
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Экс-девятая ракетка мира и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае над Григором Димитровым (Болгария).

«Совсем не удивлён тому, что Рублёв вышел в финал «Мастерса». Я говорил, что Андрей должен обыгрывать Григора, он являлся фаворитом в этом полуфинале. В первом сете мы увидели равный теннис. Всё решилось на тай-брейке.

После первой партии болгарин немного подустал, это было видно. Рублёв вновь показал свой лучший теннис. Он не оставил Димитрову никаких шансов. Андрей играл очень мощно, точно и агрессивно. У него проходило почти всё. Такому довольно тяжело противостоять. Рублёв совершенно заслуженно проходит в финал «Мастерса» в Шанхае. Всё закономерно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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