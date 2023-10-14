Марожан заменит Корду на турнире в Антверпене

Американский теннисист Себастьян Корда, занимающий 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не сможет сыграть на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Об этом стало известно из сообщений в соцсети Х (ранее Twitter).

Место Корды в турнирной сетке European Open в Антверпене займёт венгерский спортсмен Фабиан Марожан, являющийся 91-й ракеткой мира. Ранее стало известно, что участие в турнире, который пройдёт в Бельгии, не сможет принять 19-я ракетка мира Григор Димитров из Болгарии.

Турнир категории ATP-250 в Антверпене стартует в понедельник, 16 октября. Соревнования пройдут на харде и продлятся до 22 октября. Призовой фонд бельгийского турнира составляет $ 709 940.