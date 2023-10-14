Опубликована сетка турнира в Наньчане, где сыграют Звонарёва, Шнайдер, Блинкова и другие

Стала известна сетка турнира в одиночном женском разряде WTA-250 в Наньчане (Китай). Турнир с призовым фондом $ 259 303 пройдёт с 16 по 22 октября, в нём примут участие 32 теннисистки.

Вера Звонарёва (369-я ракетка мира), получившая уайлд-кард, встретится с теннисисткой из Нидерландов Арианне Хартоно (165-е место рейтинга WTA). 66-я ракетка мира, россиянка Диана Шнайдер сыграет в первом круге с пятой сеяной китаянкой Чжу Линь (35-я ракетка мира).

Занимающая 81-ю строчку рейтинга Камилла Рахимова встретится с представляющей Францию Варварой Грачёвой (46-я ракетка мира). Валерия Савиных, расположившаяся на 143-й позиции мирового рейтинга, встретится в первом круге со второй сеяной Магдой Линетт из Польши (23-я ракетка мира). Теннисистки Элина Аванесян (67-я ракетка мира) и Анна Блинкова (37-е место рейтинга WTA) пока ожидают своих соперниц.