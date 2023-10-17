Хачанов проиграл Попырину в матче первого круга турнира ATP-500 в Токио
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В матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (41-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу австралийского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Попырин в этой встрече десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Хачанова семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В следующем раунде соревнований в Токио Попырин сыграет с 94-й ракеткой мира представителем Чили Кристьяном Гарином. Хардовый турнир в Японии продлится до 22 октября.
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