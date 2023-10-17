Валерия Савиных обыграла вторую сеяную на турнире в Наньчане
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146-я ракетка мира россиянка Валерия Савиных смогла преодолеть барьер первого круга турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Соперницей российской теннисистки была 23-я ракетка мира, второй номер посева, Магда Линетт (Польша). Игра завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу российской теннисистки.
Наньчан. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 09:10 МСК
146
Валерия Савиных
В. Савиных
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 3
23
Магда Линетт
М. Линетт
За 3 часа 2 минуты, проведённые на корте, россиянка ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. Линетт сделала шесть эйсов и допустила две двойных.
Во втором круге китайского хардового турнира с призовым фондом $ 259 303 Валерия Савиных встретится с победительницей матча Виктории Грунчаковой (Словакия) и Александры Саснович (Беларусь). Напомним, турнир в Наньчане продлится до 22 октября.
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