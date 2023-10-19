Стэн Вавринка не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Стокгольме
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630.
В матче второго круга 38-летний Вавринка со счётом 4:6, 1:6 проиграл 81-й ракетке мира, 23-летнему представителю Чехии Томашу Махачу (LL). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 6 минут. Вавринка один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал три заработанных брейк-понта. На счету Махача три эйса, ни одного эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Махач же за выход в полуфинал турнира в Стокгольме сразится с 35-й ракеткой мира, сербом Ласло Джере.
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