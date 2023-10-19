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Стэн Вавринка не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Стэн Вавринка не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Стокгольме
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630.

В матче второго круга 38-летний Вавринка со счётом 4:6, 1:6 проиграл 81-й ракетке мира, 23-летнему представителю Чехии Томашу Махачу (LL). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 6 минут. Вавринка один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал три заработанных брейк-понта. На счету Махача три эйса, ни одного эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Махач же за выход в полуфинал турнира в Стокгольме сразится с 35-й ракеткой мира, сербом Ласло Джере.

Стокгольм. 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 19:10 МСК
Стэн Вавринка
46
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Томаш Махач
81
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
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