Джокович, Соболенко, Алькарас и Жабер сыграют на выставочном турнире в Эр-Рияде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас и трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер примут участие в выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдёт 26 и 27 декабря.

Напомним, в прошлом году в Эр-Рияде выступали только мужчины. Чемпионом соревнований стал первая ракетка США Тейлор Фритц, в финале со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) обыгравший чемпиона US Open — 2021, россиянина Даниила Медведева. Тейлор получил за ту победу $ 1 млн.