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Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене, в трёх сетах обыграв Мпетчи Перрикара

Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене, в трёх сетах обыграв Мпетчи Перрикара
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Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В трёх сетах матча 1/4 финала спортсмен обыграл 226-ю ракетку мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикара. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. За это время Александр Бублик выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил семь двойных ошибок. На счету Джованни Мпетчи Перрикара — 18 подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и три двойные ошибки.

За выход в финал Александр Бублик поборется с победителем матча Максимильяна Мартерера (Германия, Q) и Юго Гастона (Франция). Соперник казахстанца определится сегодня, 20 октября, вечером.

Антверпен. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
226
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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