Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал турнира в Клуж-Напоке
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Клуж-Напоке (Румыния). В четвертьфинальном матче Макарова, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от представительницы Германии Евы Лис со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Макарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Лис не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Клуж-Напоке Лис сыграет с представительницей Германии Тамарой Корпач, которая нанесла поражение украинке Дарье Снигур со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Клуж-Напока. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 18:35 МСК
Ева Лис
133
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Екатерина Макарова
213
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Клуж-Напока. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 14:10 МСК
Дарья Снигур
154
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Тамара Корпач
105
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android