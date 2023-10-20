Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Клуж-Напоке (Румыния). В четвертьфинальном матче Макарова, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от представительницы Германии Евы Лис со счётом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Макарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Лис не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Клуж-Напоке Лис сыграет с представительницей Германии Тамарой Корпач, которая нанесла поражение украинке Дарье Снигур со счётом 3:6, 6:2, 6:4.