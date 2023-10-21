Бен Шелтон прокомментировал волевую победу над Гироном в полуфинале турнира в Токио

Полуфиналист US Open — 2023, 19-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном (79-я ракетка мира) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

«Это огромное достижение для меня и моей команды, особенно учитывая то, как складывался сегодняшний матч. Безусловно, это был один из самых тяжёлых поединков в моей жизни. Маркос просто уничтожал меня на задней линии почти в каждом розыгрыше. Мне пришлось кардинально изменить свою игру, чтобы получить хоть какие-то шансы на продолжение борьбы. И факт того, что я смог поменять подход, одержать верх и выйти в свой первый финал ATP… Победа не могла быть слаще!», ‒ сказал Шелтон во время послематчевого интервью на корте.

В дебютном для себя финале на уровне ATP Шелтон сразится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Синтаро Мочизуки (Япония, WC).