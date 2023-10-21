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Тони Надаль: если Алькарас, Джокович и Медведев травмируются, Рафа сможет сыграть хорошо

Тони Надаль: если Алькарас, Джокович и Медведев травмируются, Рафа сможет сыграть хорошо
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Тони Надаль, дядя и экс-тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал о планах своего племянника на предстоящий сезон и шуткой охарактеризовал его нынешнее физическое состояние.

«Он хочет играть на Отрытом чемпионате Австралии. Я видел, как он тренировался последние несколько дней. Он стал тренироваться гораздо лучше. Теперь всё, что нужно, это травмы Алькараса, Джоковича и, возможно, Медведева. Нам нужно, чтобы у них были проблемы, тогда Рафа сможет сыграть очень хорошо», — цитирует Тони Надаля Majorca Daily Bulletin.

Напомним, Рафаэль Надаль продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы, полученной на Australian Open — 2023. Сейчас спортсмен активно тренируется, но не спешит называть дату возвращения.

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