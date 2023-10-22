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Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд последними квалифицировались на парный Итоговый турнир WTA

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд последними квалифицировались на парный Итоговый турнир WTA
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд последними квалифицировались в парный разряд Итогового турнира WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

Пробиться на Итоговый турнир WTA с 8-го места Звонарёвой и Зигемунд позволила совместная победа на турнире категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В титульном матче посеянные под вторым номером Звонарёва и Зигемунд уверенно обыграли японский тандем Эри Ходзуми/Макото Ниномия (4). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки и немки.

Отметим, что для Звонарёвой этот титул стал 15-м в карьере, причём 6 из них она выиграла именно с Зигемунд.

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